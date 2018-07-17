В Австралии надеются на диалог с Россией в расследовании крушения MH17

В австралийском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что диалог с российской стороной в связи с крушением Boeing рейса MH17 на востоке Украины четыре года назад будет начат. Заявление главы МИД Австралии Джули Бишоп размещено на сайте ведомства.

Как отмечается, заявление было опубликовано по случаю четверной годовщины трагедии.

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«Мы надеемся, что в ходе переговоров с Россией сможем начать диалог об обстоятельствах, приведших к трагической гибели невинных людей», — заявила Бишоп.

Ранее сообщалось, что на Украине Верховная рада ратифицировала соглашение с Нидерландами, предполагающее международно-правовое сотрудничество в связи с делом о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.