Трамп назвал самую важную проблему современного мира

Американский президент Дональд Трамп назвал ядерную проблему самой важной из существующих в современном мире. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трамп, Россия и США, который владеют 90% ядерного оружия, начали «кое-что делать» по отношению к этой проблеме. Он подчеркнул, что для решения этой проблемы есть время и нет никакой спешки.

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«Президент (США Барак) Обама говорил, что глобальное потепление — это наша самая большая проблема, но я бы сказал, что нет, «ядерное потепление» — это сама большая проблема», — заявил Трамп.

Ранее Трамп сказал, что заручился поддержкой российского лидера Владимира Путина в решении кризиса на Корейском полуострове.