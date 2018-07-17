Путин попросил журналиста Fox News внимательней смотреть видео о новом оружии России

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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Fox News Крису Уоллесу посоветовал последнему более внимательно посмотреть видео, которое демонстрирует новейшее российское вооружение. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

«Что касается видеоматериалов, они не свидетельствуют о том, что данная ракета направлена на Соединенные Штаты. Вам следует внимательнее посмотреть их», — сказал Путин, когда Уоллес спросил его, являются ли показанные в марте видео доказательством того, что новое российское оружие планируется использовать против США.

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После этого журналист заявил, что на видео была подпись «Флорида». Путин опроверг и эту информацию и во второй раз попросил Уоллеса проявить внимательность при просмотре ролика. Также российский президент в шутку пообещал журналисту предоставить оригинал видеозаписи.

Ранее Путин назвал условие продления договора СНВ.