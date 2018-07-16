Израиль нанес ракетный удар по позициям армии Сирии
Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии у аэропорта Найраб в провинции Алеппо, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Сирии.
«Сионистский враг...был нацелен на один из наших военных объектов неподалеку от аэропорта Найраб», — цитирует агентство SANA военный источник.
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Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал, был нанесен только материальный ущерб.
По словам источника, атака была направлена на поддержку вооруженных повстанцев на юге Сирии, где правительственные войска перешли в наступление.
Ранее сообщалось, что из сирийской провинции Дераа начали вывозить радикальных боевиков, не согласившихся на примирение с властями САР, и членов их семей.