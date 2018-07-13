NBC: военачальники из Пентагона были вынуждены оправдываться после речи Трампа в НАТО

После того, как президент США Дональд Трамп «напугал» европейских лидеров своей речью на саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля Пентагон запустил операцию под кодовым названием «возмещение ущерба» (анг. «damage control»), передает американский телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

Цель операции заключалась в том, чтобы смягчить напряжение между США и НАТО и убедить союзников в том, что Вашингтон планирует соблюдать свои обязательства в области обороны.

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Военачальники из Пентагона провели серию телефонных звонков своим европейским коллегам. По информации NBC, в ходе таких звонков членам НАТО Пентагон уверял их в том, что военные базы США в их странах останутся открытыми, а численность американских войск в регионе сокращена не будет.

Высокопоставленный чиновник администрации США рассказал, что во время общения Трампа с 29 членами НАТО за закрытыми дверьми американский лидер был «агрессивен».

Как рассказал один источник, Трамп предупредил союзников НАТО, что если они не увеличат свои оборонные бюджеты, США «сделают свое дело». Отмечается, что некоторые европейские лидеры расценили слова Трампа как угрозу.

Между тем, по словам нескольких чиновников, предполагалось, что приезд министра обороны США Джеймса Мэттиса должен был сгладить напряженность. Он планировал сопровождать Трампа во время его встреч в Брюсселе.

Тем не менее, Мэттис провел множество встреч со своими коллегами, но отсутствовал в течение нескольких ключевых событий. Помимо этого, он обещал вместе с Трампом прийти на пресс-конференцию, но министр обороны США так и не появился на ней.

На момент публикации Пентагон не ответил NBC на просьбу о комментарии.

После саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил о «большом успехе». В частности, ему удалось добиться увеличения расходов на оборону своих союзников.