Лукашевич призвал ВСУ убрать военную технику с линии соприкосновения в Донбассе

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва призывает Вооруженные силы Украины отвести военную технику от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Специальная мониторинговая миссия насчитала 64 единицы техники силовиков в нарушении линий отвода. В непосредственной близости от участков разведения размещены украинские РСЗО «Ураган»», — сказал Лукашевич.

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По его словам, украинская военная техника стоит рядом с несколькими действующими школами.

Он также подчеркнул, что ВСУ провели учения с боевыми стрельбами в нарушение решения Контактной группы.

Ранее сообщалось, что в Киеве рассказали об «идеальном плане» по возвращению Донбасса.