Тимошенко призвала усилить армию Украины для возвращения Крыма

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время встречи с военными, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, заявила, что сильная украинская армия является залогом возвращения мира в страну. Об этом сообщается на сайте партии.

По ее словам, Украине необходим мир. Его, по мнению Тимошенко, можно установить с помощью Будапештского меморандума и «мощной» украинской армии, которая способна защитить границы страны. Она добавила, что Украина не может двигаться вперед, когда на территории страны идет война. Также глава партии отметила, что на Украине негативно сказывается коррупция.

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«Наша команда много сделала для того, чтобы сформировать видение того, как достигнуть мира и вернуть Крым и Донбасс», — заверила Тимошенко.

Она подчеркнула, что для этого необходимо нарастить военную мощь украинской армии.

Ранее на Украине рассказали, к чему приведет попытка «отнять» Крым силой.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.