Президент Литвы поддержала позицию Трампа по расходам НАТО

Президент Литвы Даля Грибаускайте поддержала президента США Дональда Трампа в отношении объемов финансирования, которые должны выделять страны НАТО на оборонные расходы. Об этом она заявила LRT Radio.

Перед тем как отправиться на саммит НАТО в Брюсселе, Грибаускайте признала существование напряженности в вопросе финансирования НАТО и заявила о частичной поддержке требований американского президента.

Реклама

«Мы видим, что проблемы не уменьшаются, поэтому эти инвестиции необходимы. Я думаю, что все страны будут постепенно принимать соответствующие решения», — заявила Грибаускайте.

Она сообщила, что Литва уже четыре года делает серьезные инвестиции в оборону НАТО из-за напряженной международной обстановки, и обратила внимание на ситуацию на Украине, а также угрозу со стороны Северной Кореи и России.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп посчитал отношение НАТО к США несправедливым.