Шойгу исключил прямое столкновение России и Украины

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил о невозможности прямого столкновения между Россией и Украиной. Об это министр сказал в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

По словам Шойгу, у российской и украинской сторон общие корни. Он подчеркнул, что в общей исторической памяти двух народов не будет места вражде и взаимной конфронтации.

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«Считаю невозможным возникновение прямого столкновения между Украиной и Россией», — сказал Шойгу.

Ранее украинский президент Петр Порошенко во время поздравления украинских моряков с днем военно-морских сил Украины пообещал, что в бухтах Севастополя снова будет поднят украинский флаг.