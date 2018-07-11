Экс-министр обороны Украины заявил, что Порошенко ждет суд

Бывший глава украинского минобороны Анатолий Гриценко, возглавляющий партию «Гражданская позиция», завил что президент страны Петр Порошенко пойдет под суд. Об этом сообщает NewsOne.

По словам Гриценко, ему стыдно, что Украину представляет Порошенко, который «увяз в коррупции».

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«Я гарантирую, что президент Порошенко пойдет под суд. Там, где он нарушил закон, где его преступные действия или преступная бездеятельность создали тяжелые для страны последствия, то без ответственности он не уйдет никуда», — сказал Гриценко.

Ранее Гриценко рассказал, что «список жертв» из 47 человек, которых якобы хотели убить предполагаемые заказчики покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, не мог быть составлен в России.