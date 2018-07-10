В Минобороны опровергли сообщения СМИ о гибели российских военных в Сирии

В Минобороны России опровергли сообщения о гибели российских военных в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на подконтрольные «Исламскому государству» источники сообщили о гибели российских военнослужащих в результате теракта в Сирии.

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В пресс-службе Минобороны назвали эту информацию «очередным фейком» и подчеркнули, что «никаких потерь российских военнослужащих, как в провинции Дейр-эз-Зор, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики, не было и нет».

Также отмечается, что все российские военные живы, здоровы и продолжают выполнять все предназначенные задачи в плановом режиме.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.