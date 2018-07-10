Трамп заявил об обязанности стран НАТО заплатить США за оборону

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны возместить Штатам расходы на оборону. Об этом он написал в своем твиттере.

«Многие страны в НАТО, которые мы, как ожидается, будем защищать, не только слабо выполняют свои текущие обязательства (по расходам на оборону — «Газета.Ru»), но также много лет просрочивают выплаты, которые не были сделаны вовремя. Возместят ли они это США?» — подчеркнул Трамп.

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Американский президент вылетел в Брюссель, где 11-12 июля пройдет саммит НАТО. После этого Трамп отправится в Финляндию, где 16 июля проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что разногласия между членами НАТО не являются делом Москвы.