Украина и США начали совместные военные учения в Черном море

В Одессе прошло торжественное открытие украинско-американских военно-морских учений Sea Breeze 2018, в которых принимают участие около 2 тысяч военнослужащих, а также 30 кораблей и судов. Об этом сообщается в фейсбуке Военно-морских сил Украины.

«Украинско-американские учения Sea Breeze-2018 — наш общий ответ идеологам, организаторам и спонсорам «гибридных войн», по которым кроются угрозы человечеству, государственный терроризм и вооруженная агрессия. Запланированные мероприятия подготовки наглядно покажут наше единство и непоколебимую готовность вместе защитить мир и ценности, которые разделяет цивилизованное человечество — демократию, свободу, верховенство права, территориальную целостность и нерушимость границ суверенных государств», — приводятся слова вице-адмирала Игоря Воронченко.

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Учения пройдут в Одесской и Николаевской областях, а также на определенных морских полигонов Северо-Западной части Черного моря.

Ранее сообщалось, что флагманский корабль Шестого флота США «Маунт Уитни», базирующийся в Средиземном море, вошел в Черное море для участия в украинско-американских военных учениях.