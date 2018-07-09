В горах Киргизии упал военный вертолет

В результате крушения вертолета Ми-8 МТВ сил воздушной обороны Киргизии пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС республики Мухаммеда Сварова.

«Ми-8 МТВ выполнял поисковую операцию на площадке Южный Энильчек (пик Хан-Тенгри — «Газета.Ru»). Есть пострадавшие», — сказал Сваров.

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Он отметил, что воздушное судно потерпело крушение из-за сильного бокового ветра — оно завалилось на левый борт при посадке. По словам представителя МЧС, в результате инцидента пострадали четыре человека, их состояние в данный момент не уточняется. В настоящее время проводится спасательная операция по эвакуации пострадавших.

Ранее сообщалось, что в США вертолет врезался в дом.