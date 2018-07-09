ПВО Сирии подбили участвовавший в атаке на базу в Хомсе израильский самолет

ПВО Сирии подбили самолет, атаковавший авиабазу «Тифор» в провинции Хомс, сообщает агентство SANA.

Уточняется, что самолет принадлежал израильским ВВС. Также, по словам источника агентства, сирийским ПВО удалось вынудить остальные самолеты, принимавшие участие в атаке, покинуть воздушное пространство над базой.

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Отмечается, что атака израильских ВВС прошла на фоне нападений террористических группировок в провинции Деръа.

Ранее сообщалось, что ПВО Сирии отразили ракетный удар по базе «Тифор».

В конце апреля 2018 года ракетным ударам подверглись несколько авиабаз в провинциях Хама и Алеппо. Тогда Сирия также заподозрила Израиль в атаках.