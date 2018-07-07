Достигнута договоренность о прекращении огня в сирийской провинции Дераа

В провинции Дераа в Сирии лидеры вооруженных формирований согласились сдать оружие и прекратить вести огонь, передает РИА «Новости» сообщение Минобороны России.

«В провинции Дераа достигнуты договоренности по следующим вопросам: прекращение боевых действий, начало сдачи тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах, находящихся под контролем вооруженных формирований», — говорится в сообщении Минобороны.

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Отмечается, что к данному соглашению стороны пришли по результатам переговоров, которые проходили при посредничестве российского Центра по примирению. Также сообщается, что стороны договорились о статусе боевиков и восстановлении работы государственной власти Сирийской Арабской Республики (САР) в населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что боевики бросили тонны боеприпасов и оружие в сирийской провинции Дераа.