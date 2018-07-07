Италия отказалась от дальнейших закупок американских F-35

Министр обороны Италии Элизабетта Трента заявила, что страна откажется от дальнейшей закупки американских истребителей F-35. Об этом сообщает La7.

По ее словам, сокращение программы поставок F-35 для Италии стоит дороже, чем ее сохранение.

Она также добавила, что «при нынешнем положении вещей сокращение приведет к штрафам».

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Трента подчеркнула, что «Италия больше не купит ни один F-35».

Ранее СМИ сообщили, что Великобритания и США опасаются утечек об уязвимости истребителей F-35 из-за Турции.

Как отмечалось, Турция планирует закупить одновременно F-35 и новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 из России.