СМИ: Китай планирует расширение своей военной мощи по всему миру

Китай планирует расширение военной мощи для защиты национальных стратегических интересов по всему миру, следует из утечки внутренних документов. Об этом пишет издание Japan Times cо ссылкой на агентство Kyodo News.

Отмечается, что в документах содержится информация о усилении напряженности в регионе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, а также рост напряженности с США и соседними государствами, включая Японию.

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Данный документ был распространен в феврале внутри Центральной военной комиссии КНР. Cогласно источнику, система военного командования и управления должна быть реорганизована из четырехуровневой структуры в трехуровневую, стратегическая доктрина также должна быть скорректирована.

В отношении стратегического фронта в документе говорится, что несмотря на боевую готовность Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на береговой обороне, она должна укрепить свой потенциал на суше, море и в воздухе, вместе с развитием своей мощи за пределами традиционного района операций.

«Поскольку мы открываем и расширяем наши национальные интересы за пределами границ, мы отчаянно нуждаемся во всеобъемлющей защите нашей собственной безопасности во всем мире», — поясняется в документе.

Скорректированная военная стратегия с учетом «новой эпохи» будет способствовать «более эффективному управлению кризисом, сдерживанию конфликта, победе в войне, всестороннему расширению стратегических интересов страны и реализации целей, поставленных Коммунистической партией Китая и ее председателем Си Цзиньпином».

Ранее СМИ сообщали, что в Китае приступили к разработке нового палубного истребителя после серии аварий с участием истребителя J-15, который используется ВВС Китая в настоящее время.