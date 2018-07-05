Порошенко подписал закон о нацбезопасности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о национальной безопасности страны. Об этом сообщает «112 Украина».

Данный законопроект, определяет одним из главных национальных интересов Украины членство в Евросоюзе и НАТО.

Как отмечается, документ также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

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Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов НАТО проведут совместную встречу с президентами Украины и Грузии Петром Порошенко и Георгием Маргвелашвили 12 июля.

11 июня Порошенко заявил, что очень хочет, чтобы Украина стала членом Евросоюза и НАТО до 2030 года.