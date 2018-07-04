Главы стран НАТО проведут совместную встречу с лидерами Украины и Грузии
Лидеры стран-членов НАТО проведут совместную встречу с президентами Украины и Грузии Петром Порошенко и Георгием Маргвелашвили 12 июля. Об этом сообщается на сайте альянса.
«Заседание совета НАТО на уровне глав государств с участием президентов Украины и Грузии пройдет 12 июля», — говорится в сообщении.
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Ранее Порошенко заявил, что очень хочет, чтобы Украина стала членом Евросоюза и НАТО до 2030 года.
В марте НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта.
Как отмечалось, Грузия также стала страной-аспирантом НАТО.