В генштабе ВСУ подписан приказ о декоммунизации в украинской армии

Руководитель генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в украинской армии. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Подписал приказ генерального штаба, который четко регламентирует выполнение командирами (начальниками) всех уровней управления закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет их символики», — написал Муженко.

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По его мнению, данный закон подтверждает «правильность курса» Украины. Также военный чиновник подчеркнул, что украинская армия имеет собственные традиции и Россия не может оказывать на нее влияние.

Муженко не рассказал, что регламентирует приказ и как изменится деятельность ВСУ после его подписания.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил российским воинским формированиям имена украинских городов.