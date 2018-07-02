Глава Пентагона после саммита НАТО посетит Хорватию и Норвегию

Министр обороны США Джеймс Мэттис после саммита НАТО в июле посетит Хорватию и Норвегию, передает РИА «Новости» заявление директора по работе с прессой Пентагона Роберта Мэннинга.

«Министр Мэттис посетит саммит НАТО, а потом едет в Хорватию и Норвегию», — сказал он.

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Подробности предстоящих поездок он не сообщил.

Ранее сообщалось, что европейские дипломаты обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до саммита НАТО в Брюсселе.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп меньше прислушивается к министру обороны Джеймсу Мэттису.