Ответственность за нападение в Мали взяла связанная с Аль-Каидой группировка

Ответственность за нападение на французских военных в Мали взяла на себя связанная с Аль-Каидой исламистская группировка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на SITE Intelligence Group.

Группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь Муслимиин», связанная с Аль-Каидой, признала ответственность за террористическую атаку, совершенную 1 июля в малийском городе Гао.

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По утверждению исламистов, нападение в Гао является посланием президенту Франции Эммануэлю Макрону в преддверии визита французского лидера в Мавританию.

В результате нападения погибли четыре мирных жителя, также известно о 31 пострадавшем, включая восьмерых французских военных.

В прошлом году сообщалось, что французские войска ликвидировали более 20 боевиков на границе Мали и Буркина-Фасо.

«Аль-Каида» и «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь Муслимиин» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.