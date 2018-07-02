Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытают на дальнем бомбардировщике

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» будут испытаны на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник оборонно-промышленном комплексе России.

По словам источника, на одном бомбардировщике будут испытаны сразу несколько гиперзвуковых ракет. Тем не менее собеседник агентства не назвал конкретных сроков проведения испытаний.

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Ранее в Минобороны рассказали, что десять самолетов-перехватчиков МиГ-31 уже стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению.

СМИ также писали, что в американских военных кругах выразили обеспокоенность перехватчиками с ракетами «Кинжал».