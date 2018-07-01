Минобороны Украины объяснило провал на танковом биатлоне в Германии

В Министерстве обороны Украины посчитали, что последнее место на соревнованиях по танковому биатлону Strong Europe Tank Challenge в Германии объясняется неопытностью экипажа. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в украинском военном ведомстве.

Ранее участник команды из 14-й волынской механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитан Роман Багаев заявлял, что восьмое место на соревнованиях объясняется неудовлетворительным техническим состоянием новых танков ВСУ Т-84 «Оплот».

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«Возможно, технические проблемы были связаны как раз с неопытностью команды, поскольку сам танк (Т-84) раньше показывал себя только с хорошей стороны», — сказал источник.

Он подчеркнул, что восьмое и последнее место в соревнованиях является «очень плохим» результатом.

Также отмечается, что Минобороны создало специальную комиссию, которая должна выяснить, почему украинская команда продемонстрировала подобный результат.