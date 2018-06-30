Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий на юго-западе Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны немедленно остановить боевые действия на юго-западе Сирии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что число людей, которые были перемещены на юго-западе Сирии в связи с военными действиями, за последние два дня выросло в 2,5 раза и достигло 160 тысяч.

Реклама

«Генеральный секретарь очень обеспокоен военным наступлением на юго-западе Сирии и возрастающим количеством потерь среди жителей. Он призывает к немедленному прекращению боевых действий», — говорится в заявлении.

Гутерреш также обратился ко всем сторонам с призывом уважать обязательства по международным гуманитарным законам и заключенному в 2017 году соглашению по деэскалации.