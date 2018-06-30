WP: Пентагон оценивает стоимость вывода войск США с территории ФРГ

Министерство обороны США анализирует стоимость и последствия вывода американских войск с военных баз в Германии, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Пентагон не рассматривает конкретные варианты вывода военных, а только анализирует информацию.

Реклама

Сообщается, что возможность вывода контингента заинтересовала президента США Дональда Трампа в начале 2018 года, так как он был недоволен масштабом присутствия США и жаловался, что другие страны мало вкладывают в общую безопасность и недостаточно тратят на оборону.

Представитель Пентагона Эрик Паон сказал, что США не планируют полностью или частично выводить войска из ФРГ. Он заявил, что подобные исследования в Пентагоне проводятся регулярно.