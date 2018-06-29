Трамп пообещал Турции помощь в ситуации с поставками F-35

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу рассказал, что американский президент Дональд Трамп пообещал сделать все необходимое для поставки истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом сообщает NTV.

По словам Чавушоглу, турецкая сторона обсуждала этот вопрос с американским лидером, который пообещал помочь и предпринять необходимые шаги.

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«Со дня своего избрания Трамп нацелен на развитие отношений с Турцией. Пока, несмотря на некоторые неприятные для нас вещи, исходящие из сената, проблем с F-35 нет, прошла их передача, сотрудничество по проекту продолжается», — сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция является независимой стороной, которая сама принимает решения.

Ранее США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400 у России.