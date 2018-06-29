Генерал ВВС США рассказал о планах по борьбе с С-400

Глава боевого авиационного командования ВВС генерал Джеймс Холмс заявил, что военные США пытаются понять, как противостоять российской системе ПВО С-400. Об этом сообщает портал Military.com.

По его словам, США планируют объединить усилия ВВС и сухопутных войск для поиска решения.

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Он также добавил, что больше всего американские военные обеспокоены увеличением радиуса поражения С-400, по сравнению с С-300.

Холмс подчеркнул, что дальность комплекса ограничивает радиус боевого применения истребителей США.

Ранее СМИ сообщили, что министерство обороны США намеренно занижает характеристики российских средств ПВО.