Замглавы МИД России обсудил с послом Ирана план действий по сохранению СВПД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел переговоры с российским послом Ирана Мехди Санаи о мерах, которые необходимо предпринять для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Встреча Рябкова и Санаи прошла в четверг, 28 июня.
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«В ходе беседы обсуждались перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы», — говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что чиновники обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня.
Ранее власти США призвали Совбез ООН ввести санкции против Ирана.