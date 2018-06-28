Путин рассказал, сколько людей и техники вывели из Сирии

Российский президент Владимир Путин рассказал, сколько техники и людей было выведено с сирийской территории за последние несколько дней. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, полученный в Сирии опыт российские военнослужащие смогут использовать во время подготовки личного состава к отработке «сложных нестандартных» задач на территории России.

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«За последние несколько дней выведено 13 самолетов, 14 вертолетов, 1140 человек личного состава», — заявил Путин.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что Россия ведет в Сирии борьбу с терроризмом не за свои собственные интересы.