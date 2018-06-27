В Крыму прокомментировали учения Украины около своих границ

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский дал комментарий после того, как стало известно об учениях украинской армии на границе с полуостровом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Полонского, сообщения о военно-морских силах Украины слушать «смешно», поскольку их фактически нет. Он также посоветовал украинским военным ежедневно через интернет просматривать состояние российских вооружений.

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«Я думаю, что от просмотра изображения только одного комплекса С-400, у так называемых морских пехотинцев, должно отпасть вообще какое бы то ни было желание участвовать в учениях, а тем более с нанесением каких-либо ударов по территории республики Крым», — сказал Полонский.

Ранее в ВМС Украины рассказали о проведении военных учений на границе с Крымом.