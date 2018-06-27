Израиль заявил о ракетной атаке из сектора Газа
Армия Израиля в твиттере сообщила о ракетной атаке по территории страны из сектора Газа.
«Был зафиксирован пуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля», — говорится в сообщении.
Как отмечается, пуск был зафиксирован в районе Шаар-ха-Негев.
Информации о пострадавших или погибших в результате атаки пока нет.
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Ранее сообщалось, что с 19 на 20 июня боевики военизированного движения ХАМАС запустили из сектора Газа около 45 ракет в сторону израильских территорий.
Как отмечалось, семь ракет удалось перехватить с помощью системы ПРО «Железный купол».