Израиль заявил о ракетной атаке из сектора Газа

Армия Израиля в твиттере сообщила о ракетной атаке по территории страны из сектора Газа.

«Был зафиксирован пуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пуск был зафиксирован в районе Шаар-ха-Негев.

Информации о пострадавших или погибших в результате атаки пока нет.

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Ранее сообщалось, что с 19 на 20 июня боевики военизированного движения ХАМАС запустили из сектора Газа около 45 ракет в сторону израильских территорий.

Как отмечалось, семь ракет удалось перехватить с помощью системы ПРО «Железный купол».