На Украине предупредили о стучащемся в дверь Аугусто Пиночете

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью изданию The Insider заявил, что сложившаяся в стране ситуация может привести к тому, что у власти окажется украинский Аугусто Пиночет.

По словам Матиоса, множество предметов из Донбасса, где проходили «тяжелые бои», «гуляют» в мирной жизни. Он рассказал, что все участники АТО привозили с собой трофеи. Прокурор выразил опасение, что через некоторое время люди захотят, чтобы ко власти пришли политические силы с оружием.

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Прокурор отметил, что украинская версия Пиночета в данный момент не появилась в политической жизни страны, однако такой политик может возникнуть очень скоро.

«В этом государстве [Украине] есть здоровые силы, которые еще не объединились и, может, не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Ищет стадион. Я убежден», — заявил Матиос.

Ранее Матиос заявил, что украинское государство в данный момент не способно защитить своих граждан.