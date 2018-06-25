Military Watch назвал Су-34 лучшим ударным истребителем в мире

Журнал Military Watch назвал российский Су-34 лучшим ударным истребителем в мире.

По мнению экспертов, соперниками Су-34 являются китайский J-16 и американский F-15.

Как отмечается, Су-34, которые расположены в Сирии, способны поражать цели почти на всей территории Ближнего Востока.

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При этом, по словам экспертов, возможности Су-34 снижают его зависимость от сопровождения истребителей. В частности, за счет того, что истребитель вооружен последней модификацией ракет «воздух-воздух» Р-27 с увеличенной дальностью пуска до 130 километров.

Ранее СМИ заявили, что российский боевой самолет Як-130 ждет «яркое будущие».