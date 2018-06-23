В Сирии возобновил работу гуманитарный коридор из зоны деэскалации «Идлиб»

Гуманитарный коридор Тель-Султан — Абу-Эд-Духур из зоны деэскалации «Идлиб» возобновил свою работу, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника российского центра по примирению в Сирии Алексея Цыганкова.

«В 8.00 возобновил работу гуманитарный коридор Тель-Султан — Абу-Эд-Духур. До конца месяца из Идлибской зоны планируют выйти около 4,3 тысячи мирных жителей», — сказал Цыганков.

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По его данным, коридор способен пропустить 2 тысячи человек за сутки.

«Совместными действиями России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в Идлибской зоне деэскалации», — добавил он.

Генерал также рассказал, что на большей части Сирии созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев, благодаря чему из лагерей для беженцев в свои дома вернулись уже почти 70 тысяч жителей Восточной Гуты.