В США заявили, что будут считать Россию ответственной за эскалацию в Сирии

Постоянный представитель американской стороны при ООН Никки Хейли заявила, что Россия должна содействовать прекращению «нарушению сирийским режимом перемирия на юго-западе Сирии», а также подчеркнула, что ответственность за любую дальнейшую эскалацию в регионе будет нести российская сторона. Текст ее заявления размещен на сайте американского представительства.

По словам Хейли, Сирия активизировала военные операции на юго-западе региона. Речь идет о зоне деэскалации, созданной Иорданией, США и Россией.

Реклама

«Мы ожидаем, что Россия использует свое влияние, чтобы остановить нарушения и дальнейшие дестабилизирующие действия со стороны сирийского режима на юго-западе и по всей стране», — отметила Хейли.

Она также добавила, что данные ООН свидетельствуют о гибели людей и перемещении свыше 11 тыс. человек из-за недавних операций, которые провела Сирия.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить военную эскалацию и насилие в юго-западной части Сирии.