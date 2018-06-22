ГА ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья

На голосование Генеральной ассамблеи ООН была вынесена резолюция, в которой Россию призывают вывести войска из Приднестровья, сообщает РИА «Новости».

В документе выражается «глубокая обеспокоенность по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства — члена ООН».

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Проект резолюции содержит призыв к России «без оговорок и дальнейшего промедления» завершить вывод оперативной группы войск.

Резолюцию поддержали 64 страны, против выступили 14, еще 83 государства воздержались.

Ранее в МИД Приднестровья заявили, что никто не может принять решение о выводе российских войск из Приднестровья без учета мнения Тирасполя.