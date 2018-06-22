Российский корабль «Адмирал Пантелеев» провел учения в Японском море

Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» провел в Японском море учения совместно с двумя корабельными противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ, передает РИА «Новости» заявление начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николая Воскресенского.

«Экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» провел в Японском море совместные с корабельной авиационной группой тренировки. В ходе тренировок два корабельных противолодочных вертолета Ка-27ПЛ были перебазированы с авиационной базы морской авиации ТОФ Николаевка на БПК», — говорится в сообщении.

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Противолодочники вместе с авиационной группой отработали управление кораблем во время полетов палубного вертолета.

Кроме того, Ка-27 отработали поиск подводной лодки условного противника и слежение за ней.