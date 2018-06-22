Сирийский военный погиб при ударе коалиции США в провинции Хомс

Самолеты коалиции США нанесли авиаудар по позиции сирийской армии на востоке провинции Хомс, один военнослужащий погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на военно-полевого командира.

«Самолеты, принадлежащие коалиции во главе с США, нанесли авиаудар по армейской позиции в Джабаль Гураб в 150 километрах к востоку от Пальмиры близь границы с Ираком», — рассказал он.

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По его словам, один сирийский военный погиб, несколько ранены.

Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США нанесла авиаудар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В результате атаки погибли около восьми человек. При авиаударе были разрушены дома мирных жителей. При этом точное количество пострадавших пока не уточняется.