США обвинили власти САР в нанесении ударов в зоне деэскалации в Сирии

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон обеспокоен сообщениями о действиях сирийских войск в зоне деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, правительственные войска САР якобы нарушили зону деэскалации на юго-западе Сирии и начали наносить ракетные удары.

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Она также отметила, что правительство США обеспокоенно увеличением активности действий Дамаска на юго-западе Сирии.

Ранее СМИ сообщили, что самолет коалиции под руководством США нанес удар по позициям армии Сирии на востоке страны.

При этом в Пентагоне опровергли удар коалиции США по позициям армии Сирии.