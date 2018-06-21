США обвинили власти САР в нанесении ударов в зоне деэскалации в Сирии
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон обеспокоен сообщениями о действиях сирийских войск в зоне деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, правительственные войска САР якобы нарушили зону деэскалации на юго-западе Сирии и начали наносить ракетные удары.
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Она также отметила, что правительство США обеспокоенно увеличением активности действий Дамаска на юго-западе Сирии.
Ранее СМИ сообщили, что самолет коалиции под руководством США нанес удар по позициям армии Сирии на востоке страны.
При этом в Пентагоне опровергли удар коалиции США по позициям армии Сирии.