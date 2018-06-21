В США признали превосходство Су-57 над F-35

Американский журнал Military Watch сравнил характеристики российского истребителя Су-57 и американского F-35 и пришел к выводу, что самолет США уступает по многим параметрам, в то время как более новый F-22 и его российский конкурент сопоставимы.

Издание отмечает, что Су-57 значительно превосходит боевые возможности F-35 по всем параметрам, включая дальность полета, эксплуатационную высоту, скорость, маневренность и грузоподъемность. Кроме того, российский истребитель оснащен инфракрасным поиском и другими функциями, отсутствующими у американского аналога.

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Поводом для сопоставления стал возможный отказ минобороны США от поставок в Турцию F-35. Авторы полагают, что приобретение турецкой стороной российских истребителей, хотя и приведет к дальнейшему росту напряжения в отношениях Анкары с Западом, для ВВС Турции станет значительным усилением.

Ранее сообщалось, что Анкара может купить Су-57 вместо F-35 после протеста конгресса США из-за турецко-российской сделки по ЗРК С-400.