Украинская разведка заявила о захвате офицера-предателя ВСУ

Разведка 93-ей отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Холодный Яр» и тактической группы «Моспино» написала на своей странице в фейсбуке о захвате бывшего украинского офицера Алексея Бидусенко, который в 2017 году перешел на сторону самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«Старший лейтенант Бидусенко изначально производил впечатление трусливого и неуверенного человека. Из-за этого ему поручили заниматься подготовкой наградных листов — дело, которое не требует работы с секретными документами», — приводятся слова командира бригады Владислава Клочкова.

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По словам Клочкова, побег Бидусенко не вызвал удивления. Командир бригады также отметил, что украинские военные отслеживали деятельность бывшего офицера ВСУ в ЛНР. Клочков добавил, что военное руководство самопровозглашенной республики выкинуло Бидусенко «как тряпку на помойку», когда осознало, что не сможет его «использовать».

Подчеркивается, что Бидусенко передан правоохранительным органам. После завершения следственных действий он предстанет перед украинским судом.

Ранее ВСУ объявили о существенном продвижении под Луганском.