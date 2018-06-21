В КНДР пообещали уничтожить тестовый полигон межконтинентальной ракеты «Хвасон-15»

Глава КНДР Ким Чен Ын во время саммита с президентом США Дональдом Трампом дал обязательства, что северокорейские власти уничтожат объект, известный под названием Сохэ (Тончхан-ни) в провинции Пхенан-Пукто, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

На этом полигоне военные Северной Кореи испытывали межконтинентальную ракету «Хвасон-15», которая, по заявлениям официальных лиц КНДР, может нести сверхбольшую ядерную боеголовку. По данным источников CBS News, северокорейская сторона обязалась уничтожить именно этот объект, такая договоренность была достигнута на саммите Вашингтона и Пхеньяна в Сингапуре 12 июня.

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«Это [Сохэ] является испытательным объектом ракетных двигателей, о котором [президент США Дональд] Трамп упомянул после их встречи [с Ким Чен Ыном], однако тогда он не назвал имя [объекта]», — отметили в CBS News.

Эксперты, опрошенные телеканалом, заявили, что на этом полигоне Пхеньян также разрабатывал межконтинентальную баллистическую ракету «Хвансон-15».

Ранее Трамп заявлял, что Северная Корея уничтожила ракетный полигон на территории страны.