Американский астронавт назвал «глупой» идею Трампа о создании космических войск

Президент США Дональд Трамп уже четыре раза публично высказался о создании космических войск с момента начала своего президентства, пишет Insider.

Соответствующее решение о создании космических сил, которые станут шестой ветвью ВВС США, является следствием «Закона о национальной обороне 2018 года», который был принят в декабре, поясняет издание.

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Однако идею о создании шестого вида войск подверг критике астронавт НАСА в отставке Марк Келли. Он заявил в твиттере, что решение президента США Дональда Трампа о создании космических сил — «это глупая идея», так как военно-воздушные силы США уже делают это, подчеркнул Келли. Он имел в виду космическое командование ВВС, которое занимается кибероперациями, управлением военными спутниками, оказывает поддержку космических сил и киберсистем.

Ранее в Пентагоне завили, что администрация президента США Дональда Трампа находится на начальном этапе создания военно-космических сил.