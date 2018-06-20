Президент Литвы рассказала о «значительной» вероятности военного вторжения России

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что со стороны России существует «значительная» вероятность военного вторжения. Об этом она рассказала в интервью немецкому журналу Spiegel.

«Если мы продемонстрируем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не будет нападать на нас. Мы должны быть готовы психически, политически, технологически, сердцем и душой», — сказала Грибаускайте.

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Также она отметила, что многие западные государства недооценивают вмешательство России в их интересы. При этом литовский лидер подчеркнула, что Россия обладает военным превосходством над Литвой.

Ранее Грибаускайте заявляла, что «Северный поток — 2» сделает Европейский союз политически уязвимым.