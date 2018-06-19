Глава МИД Турции: Анкара не намерена отказываться от приобретения российских С-400

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Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона не откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400 после решения американского сената о прекращении участия Анкары в производстве истребителей F-35, передает РИА «Новости» со ссылкой на NTV.

По словам Чавушоглу, действия США — это стиль Запада, предполагающий создание искусственных кризисов. Он подчеркнул, что турецкая сторона вышла из системы отношений, когда США не продают, когда не захотят, и наоборот.

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«Это неправильный подход, он приведет отношения к кризису. Мы купили С-400 и давайте закроем эту тему», --сказал Чавушоглу.

Ранее турецкий премьер Бинали Йылдырым заявил, что после исключения Турции из программы производства истребителей F-35, на которое пошла американская сторона, Анкара найдет альтернативы.