Глава МИД Турции: Анкара не намерена отказываться от приобретения российских С-400
Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона не откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400 после решения американского сената о прекращении участия Анкары в производстве истребителей F-35, передает РИА «Новости» со ссылкой на NTV.
По словам Чавушоглу, действия США — это стиль Запада, предполагающий создание искусственных кризисов. Он подчеркнул, что турецкая сторона вышла из системы отношений, когда США не продают, когда не захотят, и наоборот.
«Это неправильный подход, он приведет отношения к кризису. Мы купили С-400 и давайте закроем эту тему», --сказал Чавушоглу.
Ранее турецкий премьер Бинали Йылдырым заявил, что после исключения Турции из программы производства истребителей F-35, на которое пошла американская сторона, Анкара найдет альтернативы.