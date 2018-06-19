Forbes: ВВС США «в панике» от шагов России и Китая в космосе

В рамках военно-космической программы США страна имеет набор орбитальных спутников, не располагающих особой защитой, но имеющих решающее значение для наземных гражданских и военных операций, пишет в Forbes колумнист Лорен Томпсон.

В настоящее время Россия и Китай разрабатывают способы уничтожения американских спутников в военное время. И если такая атака будет успешной, то боеспособность американской армии заметно снизится, отмечает автор. При этом российским и китайским службам нет необходимости разрушать спутник, достаточно заглушить относительно слабые сигналы.

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Однако ни один из таких спутников США не был изначально задуман для ведения войны в космосе. По его словам, ВВС США «находятся в панике», видя те шаги, которые предпринимают Москва и Пекин в космосе. На этом фоне заявление президента США Дональда Трампа о создании космических сил выглядит своевременным, так как военно-космическая программа, возможно, приближается к моменту кризиса.

Ранее Трамп поручил Пентагону сформировать космические войска, которые станут новой ветвью американской армии.