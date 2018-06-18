В ОБСЕ заявили о росте напряженности в Донбассе

Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о росте количества случаев нарушения режима прекращения огня на востоке страны.

В частности, Хуг отметил, что «в четыре раза увеличилось количество вооружений, расположенных с нарушением линий отвода», а также указал на то, что за минувшую неделю количество случаев нарушения режима прекращения огня выросло на 70% по сравнению с предыдущей. Вместе с этим, он затруднился ответить на вопрос о том, какая из сторон конфликта активнее нарушает перемирие.

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«Это же не математическая задачка. И это не игра в настольный теннис, где ясно, кто первым подает, а кто принимает. Все не так просто. Нарушения совершаются в разное время в разных точках, где-то ситуация обостряется, где-то стабилизируется, но ненадолго, что не позволяет дать объективный ответ на ваш вопрос»,— сказал Хуг.

Он также подчеркнул, что обе стороны конфликта публично оставили за собой право на ответный огонь несмотря на то, что минские соглашения не предусматривают собой подобную меру даже в качестве исключения.