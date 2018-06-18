Трамп поручил Пентагону сформировать космические войска США

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону сформировать космические войска, которые станут новой ветвью американской армии. Об этом сообщает Reuters.

По мнению президента, космические войска необходимы, чтобы защищать Соединенные Штаты. Трамп отметил, что американским войскам необходимо обладать военным превосходством в космосе.

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Военно-космические силы США станут шестой ветвью американских войск.

Ранее в военном ведомстве Соединенных Штатов подтверждали готовность к созданию военно-космических войск. Официальный представитель Пентагона Дана Уайт отметила, что этот вопрос может обсуждаться с президентом и конгрессом.

Также ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские войска будут доминировать в космосе.